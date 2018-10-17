"مترو الانفاق" يوقع بروتكول مع البنك الأهلى لتدعيم منظومة المدفوعات الإلكترونية

وقع البنك الأهلي المصري وكل من الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بروتوكول تعاون يهدف إلى تدعيم منظومة المدفوعات الإلكترونية.





حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة البنك الأهلي المصري وعمر عبد السلام شعث نائب وزير النقل والمهندس على فضالي العضو المنتدب للهيئة القومية للأنفاق وعلاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي ومجموعة من قيادات البنك والهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.





وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تدعيم مفهوم الشمول المالي الذى تتبناه الدولة بشكل كبير سعيا لجذب عملاء جدد للدخول تحت مظلة العمل المصرفي وهو التحدي الذى تواجهه البنوك المصرية وبشكل خاص البنك الأهلي المصري ويضعه ضمن أولويات استراتيجيته المستقبلية.





من جانبه أفاد علاء فاروق ان البروتوكول يتضمن تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية الخاصة بمترو الأنفاق من خلال إصدار الكارت الذكي Smart Card ، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي المصري والتي تشمل توفير ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بالبنك بأماكن بيع التذاكر بمحطات المترو ، إضافة الى إتاحة ماكينات صراف آليATM بالمحطات ، كما يتضمن البروتوكول إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مقدما الخاصة بالبنك الأهلي المصري لمستخدمي المترو والتي ستمكن حاملها من استخدامها في عمليات الدفع المختلفة ، إضافة إلى سداد المدفوعات الخاصة بمترو الأنفاق مع الاستفادة من مزايا محافظ الموبايل المختلفة Mobile Wallet التي يتيحها البنك ، مضيفا أنه سيتم أيضا إتاحة قنوات التجارة الإلكترونية سواء من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي أو الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.