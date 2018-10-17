"قنصوة" للشباب السكندري: المحافظة أمامها الكثير من الفرص والتحديات

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لديها العديد من الفرص الجيدة، وأيضًا أمامها الكثير من التحديات، وإن دور المحافظة هو تعظيم الفرص لمواجهة تلك التحديات، ولفت إلى أنه يتم إعطاء اهتماما كبيرا لجميع الملفات التي تخص الإسكندرية علي المدي القصير والمتوسط والبعيد، والتي منها مجالات التعليم والصحة والنقل والطرق، والنظافة والإزالات وغيرها، وأوضح أنه يتم العمل بالتوازي في جميع الملفات، مع التركيز على تلك التي تجد اهتمام من الرأي العام والتي تحتاج لتحرك سريع.





جاء ذلك خلال لقاءا موسعا عقده الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم الإربعاء، مع الشباب السكندري من مختلف الأطياف والقيادات الشبابية علي مستوي المحافظة، لمناقشة تفعيل دور الشباب السكندري في المشاركة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، وخلق نواة لكتلة شبابية سكندرية منظمة وفاعلة كنموذج للتعاون المشترك بين الشباب والمجتمع السكندري ككل مع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لرصد المشكلات التي تواجه المجتمع تحقيقا لمبدأ الرقابة المجتمعية. وكذا وضع مبادرات وحلول مبتكرة وغير تقليدية لتحقيق نقلة تنموية في شتى المجالات داخل المحافظة، وجاء اللقاء بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والأستاذ الدكتور ياسر زكي المنسق العام للمبادرة الرئاسية.





وأشار أنه من ضمن التحديات التي نعمل عليها هو تحسين منظومة النظافة بالمحافظة وجعلها منظومة متكاملة، موضحا أننا نعمل عليها من خلال عدة مراحل تشمل تفعيل منظومة الجمع من أمام العقارات وهو ما يتم تجريبه حاليا في بعض الأحياء وسيتم تعميمه تدريجيا علي الإسكندرية فيما بعد، عقب إزالة أي معوقات قد تظهر خلال الفترة التجريبية، وكذا إتجاه دراسة إقامة ٣ مصانع لتدوير المخالفات.





كما أعرب عن أمله أن يتبنى المجتمع السكندري فكرة فصل النفايات من المنبع مثل مجتمعات كثيرة بما يحول النفايات إلى مصدر للدخل بدلا من أن تكون عبأ على الموازنة، مؤكدا أن دورنا في الفترة القادمة هو جعل منظومة النظافة بالإسكندرية علي أعلي كفاءة.





كما أشار إلى أنه تم إنشاء " تطبيق إلكتروني لمنظومة الرصد البيئي بالمحافظة" وهو تحت التجريب حاليا، وهدفه زيادة تفعيل منظومة الرصد البيئي وربطها بجميع الأجهزة المعنية، ومن خلال مشاركة مجتمعية أكبر للتأكد من كفاءة العاملين في تلك المنظومة.





وخلال الاجتماع؛ طلب المحافظ من الشباب السكندري بوضع مبادرات وتصورات تكون محل تنفيذ وذلك للإرتقاء بالإسكندرية وتنميتها ووضع حلول عملية وجذرية لجميع التحديات التي تواجهها الإسكندرية، مؤكدا على قدرات الشباب لرسم خطط التنمية والمستقبل لخدمة محافظة الإسكندرية.



