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قتلى في هجوم انتحارى بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بأفغانستان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:23 م
قتلى في هجوم انتحارى بالقرب من أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بأفغانستان
هجوم انتحارى
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وكالات
 

 

قال مسؤولون حكوميون، اليوم الأربعاء، إن انتحاريا فجر نفسه، مما أسفر عن مصرع 2 من المدنيين الأفغان، وأصابة 5 آخرين من بينهم ثلاثة جنود أجانب فى هجوم قرب أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى أفغانستان .

 

وقال محمد محفوظ والى زادة، قائد شرطة إقليم باروان، الذى توجد به قاعدة باجرام العسكرية إن انتحاريا مترجلا استهدف القوات الأجنبية أثناء قيامها بدورية، ولم تعرف حتى الآن جنسية الجنود.

 

وأعلنت حركة طالبان فى بيان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن الهدف الرئيسى كان قوات حلف شمال الأطلسى، ولم يتسن الحصول على تعليق من الحلف.

 

وأكدت وحيدة شاهكار المتحدثة باسم حاكم باروان وقوع الهجوم فى منطقة باجرام، حيث قتل مدنيان وأصيب آخران، وتم نقل المصابين وهما امرأتان إلى القاعدة الجوية لتلقى العلاج.

 

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