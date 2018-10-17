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عاجل.. الزمالك يهدد صفقة الموسم في الأهلي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:38 م
عاجل.. الزمالك يهدد صفقة الموسم في الأهلي
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هاني عصام
 
دخل مسئولي الزمالك بقوة في صفقة انتقال يوسف الشهير برونالدو الجناح الأيسر لفريق المصرية للاتصالات من أجل الحصول علي خدمات اللاعب.

وأجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع محمود عبد الحكيم من أجل مقابلتة والحصول علي توقيع ابن شقيقتة وهو الأمر الذي رحب بة الأخير رغم إرسال مسؤولي الأهلي فاكسآ رسميآ صباح اليوم للاتصالات.
 
ويسعي أمير مرتضي مدير الكرة بالقلعة البيضاء لخطف رونالدو الاتصالات والذي يعد أحد أبرز المواهب في قطاعات الناشئين في مصر حاليا.
المزيد عن: كورة رياضة رونالدو الاتصالات الصب الزمالك الأهلي
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