الكشف عن سبب تراجع كوتينيو أمام الأرجنتين

كشفت تقارير صصحفية برازيلية، اليوم الأربعاء، عن السبب وراء تراجع مستوى نجم وسط المنتخب البرازيلي فيليبي كوتينهو، خلال مباراة السيليساو الأخيرة أمام الأرجنتين بنهائي السوبر كلاسيكو.





وأوضحت صحيفة "Globo" البرازيلية، أن أداء فيليب كوتينهو مع البرازيل يبدو أقل بكثير من المتوسط.





ويبدو أنه لا يمكن العثور على تراجع أداء كوتينهو عندما يلعب في الوسط وخلف المهاجمين، ولذلك خسر الكثير من الكرات وكراته كانت تُعترض من المدافعين.



