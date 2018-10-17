طريقة مميزة لعمل تتبيلة السمك المقلي
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:30 م
المقادير:
الثوم: رأس "صغير الحجم - مقشر ومهروس"
الكمون: 2 ملعقة كبيرة "مطحون"
عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
ملح: ملعقة صغيرة
الخل الأبيض: 2 ملعقة صغيرة
السمك: 1 كيلو "متوسط الحجم - منظف - النوع المفضل"
طريقة التحضير:
1- نخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ونتركها لمدة 5 دقائق.
2- نضيف التتبيلة في فجوات السمك، ونتركه يتبل لمدة ساعة واحدة.
3- يقلى السمك في الزيت ويقدم ساخناً بجانب المقبلات.
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