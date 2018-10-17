طريقة مميزة لعمل تتبيلة السمك المقلي

المقادير:





الثوم: رأس "صغير الحجم - مقشر ومهروس"

الكمون: 2 ملعقة كبيرة "مطحون"

عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة

ملح: ملعقة صغيرة

الخل الأبيض: 2 ملعقة صغيرة

السمك: 1 كيلو "متوسط الحجم - منظف - النوع المفضل"









طريقة التحضير:





1- نخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ونتركها لمدة 5 دقائق.





2- نضيف التتبيلة في فجوات السمك، ونتركه يتبل لمدة ساعة واحدة.



