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طريقة مميزة لعمل تتبيلة السمك المقلي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:30 م
طريقة مميزة لعمل تتبيلة السمك المقلي
أرشيفية
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المقادير:

الثوم: رأس "صغير الحجم - مقشر ومهروس"
الكمون: 2 ملعقة كبيرة "مطحون"
عصير الليمون: 2 ملعقة كبيرة
ملح: ملعقة صغيرة
الخل الأبيض: 2 ملعقة صغيرة
السمك: 1 كيلو "متوسط الحجم - منظف - النوع المفضل"


طريقة التحضير:

1- نخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض ونتركها لمدة 5 دقائق.

2- نضيف التتبيلة في فجوات السمك، ونتركه يتبل لمدة ساعة واحدة.

3- يقلى السمك في الزيت ويقدم ساخناً بجانب المقبلات.
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