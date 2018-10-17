البورصة الكويتية تسجل الارتفاع الجماعي الثاني للمؤشرات في أكتوبر

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم الأربعاء، مرتفعة بشكل جماعي للمرة الثانية في أكتوبر الجاري، مدعومة بصعود غالبية قطاعات السوق.





وصعد المؤشر العام للبورصة الكويتية اليوم بنحو 0.27%، كما ارتفع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.17% و0.48% على الترتيب.





وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنحو 3.06%، فيما تراجع قطاعان فقط وهما النفط والغاز بواقع 0.55%، والعقارات بنسبة 0.27%.





وجاء سهم "أسمنت أبيض" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 18.64%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 26.9%.





وتقلصت سيولة البورصة اليوم 22.6% إلى 14.9 مليون دينار مقابل 19.25 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 11.4% إلى 58.52 مليون سهم مقابل 66.07 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.





وتصدر سهم "زين" نشاط التداول على كافة مستوياته بكميات بلغت 7.65 مليون سهم بقيمة 3.38 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق 0.23%.