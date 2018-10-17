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عاجل - محمد عبد الشافي يصدم الزمالك بسبب الأهلي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:24 م
عاجل - محمد عبد الشافي يصدم الزمالك بسبب الأهلي
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رامي بشاي
 
قام محمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة السعودي بغلق ملف عودته للدوري المصري في شهر يناير المقبل بشكل نهائي.

وأكد اللاعب للمقربين له بأنه سعيد في النادي الأهلي ويشارك في المباريات بشكل مستمر، وقرار عودته إلى الدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لن يكون سليم في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها بالسعودية خلال الوقت الاخير.

يذكر أن اسم عبد الشافي كان قد طرح بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل عودته في الشتاء المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى للابيض بعد طلب السويسري كريستيان جروس التعاقد مع مدافع أيسر سوبر.

المزيد عن: محمد عبد الشافي عبد الشافي الزمالك الأهلي أهلي جدة
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