"القصبي": ما يحدث مع السعودية بشأن حادث "خاشقجى" يعد ابتزازا





قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب ورئيس ائتلاف "دعم مصر" الدكتور عبد الهادى القصبي، إن العلاقات الدولية لا تعلق على حوادث فردية، جاء تعقيبه ردا حول ما أثير بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة العربية السعودية فى حادث اختفاء الصحفى جمال خاشقجى، موضحا أن هذا يتنافى مع الدبلوماسية الدولية وقواعد البروتوكولات المتعارف عليها وما يحدث ابتزاز .





ورفض القصبى، استغلال الحادث كوسيلة ابتزاز، مؤكدا أن هناك تحقيقات موسعة للكشف عن تفاصيل الحادث بالكامل، مشيرا إلى أن العلاقات الدولية لا تقوم على حادث فردى بينما العلاقات ممتدة سياسيا واقتصاديا بين الشعوب والقاعدة الأساسية تقول العدل أساس الملك، متسائلا :"كيف تصدر الأحكام قبل انتهاء التحقيقات"، مؤكدا أن المنطق يقول لا نصدر أحكاما أيا كانت إلا بعد انتهاء التحقيقات وألا يفهم ذلك أن هناك توجه وتصيد وافتعال لأزمة.



