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مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الطلائع

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:25 م
مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الطلائع
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علي نبوي
 

أعلن مختار مختار المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


وضمت القائمة كلا من :-


" عامر عامر، محمد رجب، أحمد شديد قناوي، السيد الشبراوي، محمود كابونجا، عبد الرحمن فاروق، معاذ الحناوي، محمود البدري، عبد الرحمن بودي، مصطفى الجمل، هشام شحاته، محمد موسى، محمد مسعد، محمود حمادة، محمد عادل، غنام محمد، موسى دياورا، ويليام، محمد ماجد "أونش"، جيمس تيدي.

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