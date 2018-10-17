رئيس لجنة الأعمال والصداقة المصرية الروسية: المستقبل الاقتصادي بين القاهرة وموسكو واعد

قال ضياء حلمي رئيس لجنة الأعمال والصداقة المصرية الروسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح بأنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن يكون عام 2020 عامًا للثقافة؛ لأن ذلك يرسخ العلاقات في وجدان الشعوب.





وأضاف "حلمي"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا قديمة وإحيائها من جديد سينعكس إيجابيًا على العلاقات الاقتصادية والسياسية.





وأشار الأمين العام للغرفة التجارية المصرية الصينية إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا تحمل أهمية كبيرة اقتصاديًا وسياسيًا، مؤكدًا أن مستقبل الاقتصادي بين مصر وروسيا واعد جدًا.



