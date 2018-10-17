أول إمرأة مسلمة تتولى المنصب.. من عائشة محمد موسى وزيرة الدفاع الإثيوبي الجديدة؟

في سابقة تاريخية من نوعها في إثيوبيا؛ حظيت المرأة المسلمة بنصيب من تولي المناصب القيادية البارزة في الدولة داخل إثيوبيا، بعدما أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قرارًا يوم أمس الثلاثاء، بتعيين عائشة محمد موسى، كوزيرة للدفاع الإثيوبي، كأول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب في تاريخ الدولة.





وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بوزيرة الدفاع الإثيوبي الجديدة، وذلك خلال السطور التالية.

1- اسمها عائشة محمد موسى، ولدت في إقليم عفار بشرق إثيوبيا لأب وأم مسلمين.





2- التحقت بكلية الهندسة وبرعت بها حتى تمكنت من الترشح للعمل في عدة مشاريع دولية بالإنشاءات.





3- كانت من بين المهندسين المشرفين على بناء سد النهضة.





4- تولت منصب وزيرة السياحة والثقافة عام 2015م، وكان لها دور بارز في إقامة عدة مشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنعاش الحركة السياحية الإثيوبية.





5- تم تكليفها في أبريل الماضي بمنصب وزيرة البناء وقدمت خلال فترة توليها عدة إنجازات ووضعت برنامجًا لتنمية قدرات الدولة خلال السنوات العشر المقبلة.





6- كانت تتولى منصب رئيسة لمجلس نواب الشعب في البرلمان الإثيوبي.





7- تعد هي أول امرأة تتولى منصب رئيس مجلس نواب الشعب في تاريخ البلاد خلفًا لرئيسه السابق أبا دولا جمدا.





8- ولحنكتها السياسية ورصيدها المليء بالإنجازات، حظيت عائشة بمنصب وزيرة الدفاع الإثيوبي كأول امرأة مسلمة في تاريخ الدولة تتولى هذا المنصب البارز.



