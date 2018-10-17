بورش ستطلق كروس أوفر كهربائية في عام 2022

تستعد شركة بورش مع مطلع العام الجديد بالدخول إلى عالم السيارات الكهربائية بإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى تايكان، وتحتوي خطة بورش الطموحة إلى تحويل 50% من أسطولها إلى سيارات هجينة وكهربائية بحلول العام 2025.



