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بورش ستطلق كروس أوفر كهربائية في عام 2022

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:23 م
بورش ستطلق كروس أوفر كهربائية في عام 2022
شعار بورش - أرشيفية
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تستعد شركة بورش مع مطلع العام الجديد بالدخول إلى عالم السيارات الكهربائية بإطلاق سيارتها الكهربائية الأولى تايكان، وتحتوي خطة بورش الطموحة إلى تحويل 50% من أسطولها إلى سيارات هجينة وكهربائية بحلول العام 2025.

وقال Lutz Meschke، عضو مجلس إدارة بورش إن الشركة ستطلق كروس أوفر كهربائية في 2022، وذكر أن حجمها سيكون مقارب لحجم كايين، ومن المتوقع أيضاً أن يتم إنتاجها على نفس قاعدة عجلات أودي e-tron، ويشار إلى أن شائعات ظهرت حول وجود فئة كهربائية من الجيل الجديد من ماكان.
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