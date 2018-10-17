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رواد عليو تنضم لفرق عمل مسلسل "مافيي" (صور)

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:22 م
رواد عليو تنضم لفرق عمل مسلسل مافيي (صور)
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نور طلعت
 

تنضم الفنانة السورية رواد عليو، إلى أسرة مسلسل "مافيي" الذي بدأ تصويره في لبنان تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي.

 

 وتحل عليو، ضيفة شرف على الجزء الأول من العمل الدرامي، ولكن دورها سيكون أقوى في الجزء الثاني من المسلسل  علي حد قولها.

 

جدير بالذكر أن عليو، تتابع  تصوير مشاهدها  في مسلسل "نبض" والذي يكون من تأليف فهد مرعي، إخراج عمار سهيل تميم، الإشراف العام عاطف حوشان.

 

 وتجسد فيه شخصية "لارا" ابنة عائلة ثرية من كبار تجار البلاد، حيث تفقد ذاكرتها إثر تعرضها لحادث اليم، وتتصاعد الأحداث لتكشف عن خطط  لقتلها  للحصول على ميراث العائلة بالكامل.

رواد عليو تنضم لفرق عمل مسلسل "مافيي" (صور)
رواد عليو تنضم لفرق عمل مسلسل "مافيي" (صور)
رواد عليو تنضم لفرق عمل مسلسل "مافيي" (صور)
رواد عليو تنضم لفرق عمل مسلسل "مافيي" (صور)
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