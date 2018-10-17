سامسونج تستحوذ على شركة Zhilabs لمساعدتها في تطوير تقنيات الـ 5G

استحوذت شركة سامسونج الكورية على شركة تحليل بيانات شبكات الاتصال الاسبانية، Zhilabs، والتي يقع مقرها في كتالونيا بهدف مساعدتها في الانتقال من شبكات الجيل الرابع 4G إلى شبكات الجيل الخامس 5G بشكل أكثر سرعة وسهولة.





وبعد الصفقة، ستصبح الشركة التي تأسست في 2008 مملوكة بالكامل لصالح سامسونج، لكنها ستحتفظ بإدارتها بنفسها واتخاذ القرارات والمهام بشكل ذاتي.





وتعتبر هذه الصفقة جزء من مبادرة سامسونج لاستثمار 22$ مليار في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أعلنت عنها في شهر أغسطس الماضي. حيث أن Zhilabs تستخدم شبكة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمتها لتحليل بيانات الاتصالات وتقديم معلومات حولها بشكل مباشر ومتزامن.



