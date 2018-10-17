عاجل- السعودية| وزير التعليم يعتمد تفعيل "البصمة" لحضور وانصراف الموظفين
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:18 م
تقدم صحيفة عاجل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم
| كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان
| اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته
الألكترونية.
اعتمد وزير التعليم أحمد العيسى، اليوم الأربعاء، تفعيل نظام
البصمة الإلكتروني لحضور وانصراف الموظفين في مقر وزارة التعليم بالرياض.
يأتي ذلك تحقيقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتفعيلًا لأنظمة
ولوائح الحكومة الإلكترونية.
المصدر:- صحيفة عاجل
المزيد عن: وزير التعليم أحمد العيسى محمد بن سلمان سلمان تفعيل نظام البصمة المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم التعليم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية