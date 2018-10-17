عاجل- السعودية| وزير التعليم يعتمد تفعيل "البصمة" لحضور وانصراف الموظفين

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اعتمد وزير التعليم أحمد العيسى، اليوم الأربعاء، تفعيل نظام البصمة الإلكتروني لحضور وانصراف الموظفين في مقر وزارة التعليم بالرياض.

يأتي ذلك تحقيقًا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتفعيلًا لأنظمة ولوائح الحكومة الإلكترونية.

المصدر:- صحيفة عاجل