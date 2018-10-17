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مساعد وزير الخارجية الأسبق: الكيمياء الشخصية بين السيسي وبوتين كبيرة جدًا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:16 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: الكيمياء الشخصية بين السيسي وبوتين كبيرة جدًا
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أمنية فوزي
 
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الكيمياء الشخصية والثقة المتبادلة بين الرئيسين المصري والروسي كبيرة جدًا.

وأضاف "هريدي"، خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي بعث رسالة خلال كلمته في روسيا أن العلاقة بين مصر وروسيا بلغت من العمق والرسوخ درجة عالية جدًا.

ولفت إلى أنه كان يوجد رهان من القيادة الروسية على ثورة 30 يونيو، وترى أنها ثورة غيرت المعدلات الإقليمية.
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