مساعد وزير الخارجية الأسبق: الكيمياء الشخصية بين السيسي وبوتين كبيرة جدًا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الكيمياء الشخصية والثقة المتبادلة بين الرئيسين المصري والروسي كبيرة جدًا.





وأضاف "هريدي"، خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي بعث رسالة خلال كلمته في روسيا أن العلاقة بين مصر وروسيا بلغت من العمق والرسوخ درجة عالية جدًا.



