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السفير اليابانى الجديد بالقاهرة يزور الجامعة المصرية اليابانية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:11 م
السفير اليابانى الجديد بالقاهرة يزور الجامعة المصرية اليابانية
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أحمد الشيخ
 
أستقبل الدكتور احمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، ماساكى نوكى السفير اليابانى الجديد بالقاهرة، بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالأسكندرية.

حيث تفقد أعمال الانشاءات الخاصة بالمقر الدائم للجامعة المقام على مساحة 200 فدان بتكلفة 4 مليار جنيه وشارك طلاب الجامعة بمحاضرة عن اللغة والثقافة اليابانية واشاد سيادته بالجامعة المصرية اليابانية التى تعد نموذجاً مثمراً للتعاون بين البلدين والتى تعد اول جامعة يابانية خارج دولة اليابان.واكد على استمرار الدعم التى تقدمه هيئة التعاون الدولى اليابانى جايكا للجامعة والمتمثل فى الاجهزة المعملية والبحثية الحديثة و توفير اعضاء هيئة التدريس من الجامعات اليابانية الداعمة للجامعة المصرية واتاحه فرص التدريب للمصريين من العاملين بالجامعة باليابان

وأكد الجوهرى، حرص الجامعة على تعزيز العلاقات المصرية اليابانية والتعاون بين البلدين فى مجالى التعليم والبحث العلمى ودور اليابان البارز فى تطوير منظومه التعليم فى مصر وافريقيا من خلال البرامج الدراسية المميزة التى تقدمها الجامعة وكذلك أسهام اعضاء هيئة تدريس الجامعة ببعض الجامعات الأفريقية لنقل التجربة اليابانية لدولهم
المزيد عن: برج العرب السفير اليابانى الجامعة اليابانية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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