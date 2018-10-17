وفاء الكيلاني تثير الرأي العام بقصة طفل مخطوف في "تخاريف"

في مفاجأة من العيار الثقيل وبعد النجاح الكبير الذي حققته الإعلامية وفاء الكيلاني، من خلال الحلقات السابقة من برنامجها الجديد "تخاريف"، تستعرض في حلقتها القادمة المقرر عرضها يوم الاثنين المقبل قصة إنسانية من المتوقع ان تثير الرأي العام وتحدث ضجة كبيرة.

تتناول هذه الحلقة قصة طفل يدعى "محمد" تم اختطافه من والدته وكان عمره وقتها 9 أشهر، وبعد مرور سنوات عديدة حدثت المفاجأة بعد أن وجده أهله وبعد أن أصبح عمره 13 عاما.

عن قصة اختطافه والسنوات الطويلة التي عاشها الطفل محمد تدور الحلقة الجديدة من برنامج "تخاريف" ، وذلك في جو انساني ملئ بالكواليس الصعبة التي عاشها هذا الطفل بعيدا عن أهله، والحياة الصعبة التي عاشتها أسرتها طوال هذه الفترة.

وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج قد ساهمت بشكل كبير في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد قناتي LBC الأرضية اللبنانية ؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية مع مجموعة قنوات «MBC» للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج .

يذكر أن برنامج «تخاريف» للإعلامية وفاء الكيلاني قد لاقى أصداء قوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته الأولى بسبب اختلاف الفكرة والمضمون عن كافة البرامج الحوارية التي تقدم على الشاشات العربية ؛ وقد تم عرض أربع حلقات من البرنامج حتى الآن ضيوفها هم وائل كفوري ؛ و النجم إياد نصار وحلقة الطفلين «محمود و يوسف» ، التي أحدثت ضجة كبيرة لاختلاف محتواها وتقديم مساعدات للطفلين من قبل إدارة القناة والبرنامج؛ وحلقة الفنانة السورية الكبيرة منى وحلقة مبروك عطية، والتي عرضت هذا الأسبوع من البرنامج الذي يخرجه حسين المنباوي.