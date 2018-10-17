فى يوم الوثيقة العربية.. الجامعة العربية تكرم مركز عيسى الثقافي والمصور عبدالله الخان





وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة أن إقامة الاحتفال تحت شعار القدس عاصمة فلسطين، يؤكد أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى ويسلط الضوء على الاعتداءات الشرسة، التي تقوم بها إسرائيل لمحاولة تغيير الأوضاع.



وشدد أبو الغيط، على أن سرقة التراث الفلسطيني لا يقل أهمية عن سرقة الأرض، إقامة الاحتفال تزامنا مع يوم التراث الفلسطيني.



يذكر أن الاحتفال بيوم الوثيقة العربية يقام للعام السادس على التوالي.

حظيت مملكة البحرين، بتكريمين من جامعة الدول العربية، خلال الاحتفال السنوي بيوم الوثيقة العربية، الذي أقيم اليوم تحت شعار "القدس عاصمة لفلسطين".جاء التكريم الأول لمركز عيسى الثقافي، تقدير للدور الكبير الذي يقوم به المركز في حفظ الوثائق التاريخية لمملكة البحرين، فيما كان التكريم الثاني من نصيب المصور البحريني عبدالله الخان، وذلك لمجهوداته ونشاطه الاحترافي في في التوثيق الفوتوغرافي لذاكرة البحرين، وإهدائه مجموعة تاريخية من أعماله الفوتوغرافية لالمهنية لمكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وأعرب السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية، عن سعادته بهذا التكريم، لمملكة البحرين.وأضاف الذوادي، أن البحرين هي الدولة الوحيدة التي نالت تكريمين في هذه الاحتفالية الهامة، وذلك تقديرا لمكانتها وإسهاماتها البارزة في حفظ التراث التاريخي والإنساني.وأعرب المصور عبدالله الخان، عن سعادته بهذا التكريم، وقال إنه جاء بناء على ترشيح السفير خليل الذوادي، بعد إهدائه ستة كتب عن تاريخ البحرين بالصور، منذ العام 1950 وحتى اليوم أي على مدى 70 عاما.