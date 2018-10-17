4 عروض أفلام لـ"ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون" بسينما الهناجر.. غدًا

تقيم المدرسة العربية للسينما والتليفزيون التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الخميس 18 أكتوبر أربعة عروض أفلام من الدورة الثانية للملتقي الذي تقيمه المدرسة تحت إشراف د. "مني الصبان" وذلك بقاعة سينما الهناجر.

تتناول أفلام هذه الدورة قضايا تمس الوطن العربي وهم: " إرادة روح" تدور أحداث الفيلم حول بطلين من ذوي القدرات الخاصة ليثبت أن سر قوة الإنسان روحه وقدراته اكبر من أن تقاس باختبارات الذكاء أو أراء الأطباء، الفيلم من إخراج منار الزهيري.

"إيلياء" تدور أحداث الفيلم حول طفلين احدهما فلسطيني والأخر إسرائيلي تجمعهما الصدفة لرسم لوحة للطبيعة ليدور بينهما صراع حول أحقية كل منهما الأرض ، الفيلم من إخراج سامح سالم.

"تقاطع طريق" يناقش قضية الوحدة الوطنية من خلال عدة مواقف، إخراج برهان حنفي.

"شاي بالنعناع" تدور أحداث الفيلم حول زوجين ينتج عنهم سوء تفاهم مما يؤدي لمزيد من الألم والفجوة ، الفيلم من إخراج مشاعل يوسف.

الجدير بالذكر أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون أنشئت عام 2001، كأول موقع إليكتروني لتعليم فنون السينما والتليفزيون، ونشر ثقافتهم عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا التعليم عن بعد.