مدير أيام قرطاج السينمائية 2018 يستنكر إيقاف تصوير فيلم تونسي بولاية قبلي (فيديو)

أثناء الندوة الصحفية الخاصة بأيام قرطاج السينمائية 2018، صرح مدير الدورة نجيب عياد بأنه يستنكر و بشدة إيقاف تصوير الفيلم التونسي الذي يخرجه مهدي البرصاوي و ينتجه الحبيب عطية.

و أكد عياد بأن رفضه لمثل هذا العمل، نابع من مهنيته و كونه منتج سينمائي و أيضا مدير لأيام قرطاج السينمائية، مشددا في الآن ذاته على أن الـ'JCC' هو مهرجان الحريات منذ تأسيسه، و يرفض الخضوع إلى الرقابة.

و أشار نجيب عياد إلى أن الفيلم التونسي الذي أوقفته السلطة الجهوية، يملك كل التراخيص و الوثائق المطلوبة من أجل التصوير، مما يجعل منع التصوير غير معقول و كأنه وقع العودة إلى تصرفات الأزمنة الغابرة، كما ورد على لسانه.

و تجدر الإشارة إلى أن والي قبلي سامي الغابي كان قد منع تصوير الفيلم في منطقة قصر غيلان من معتمدية دوز الشمالية في صحراء قبلي، بسبب تضمنه للقطة إنزال الراية الوطنية ورفع راية تنظيم داعش الإرهابي.