تعرف على أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن الشباب

يعاني فصيل كبير من الشباب من ظهور الشعر الأبيض لديهم منذ سنٍ مبكر، وقد يشعرون بالحيرة والضيق فهم ما زالوا صغاراً، وتتعدد الأسباب ولا أحد يعلم السبب الرئيسي، حيث إنه من الطبيعي أن يظهر الشيب لدى كبار السن بسبب انخفاض صبغة “الميلانين” في جسم الإنسان وهي التي تعطي اللون الأسود للشعر، فكلما تقدم السن خف إنتاجها وغيرت لون الشعر إلى الرمادي ومن ثم الأبيض، ولكن ماذا بشأن الشباب؟!





اختلفت الأسباب وحتى الدراسات، فقد أجرت جامعة نيويورك دراسةً بشأن ذلك وتم نشرها على مجلة “طب” الطبيعة، بأن السبب يعود إلى الخلايا المسؤولة عن لون الشعر، حيث بأنها تُستنزف عندما يتعرض الجسم للضغط، ولكن الدراسات الأخرى تقر بأن التوتر العصبي قد يكون له دور في ظهور الشيب ولكنه جزءٌ صغير من موضوعنا الكبير، حيث بأن للمرض والعوامل الأخرى أدوارٌ أكبر في ظهور الشيب في سنٍ مبكر، وسنتعرف عليها معًا فيما يلي:





1- العادات غير الصحية: المشروبات الكحولية والتدخين وغيرها من العادات الغير الصحية تساعد على ظهور الشيب في سنٍ مبكر.





2- إتباع حمية غذائية خاطئة : فقدان بعض العناصر الغذائية المهمة عند إتباع بعض الحميات الغذائية لتخفيف الوزن تسبب ظهور الشيب.





3- الضغط النفسي: تعرض الإنسان لضغوط عاطفية ونفسية تسبب ظهور الشيب في سنٍ مبكر بل ولها دورٌ أساسي في ذلك أيضاً.





4- الجينات الوراثية: قد يكون سبب ظهور الشيب منذ سن مبكر سبباً وراثياً ولا شيء آخر!





5- عدم تناول وجبات غذائية تحتوي على فيتامين B12: إن كنت لا تتناول وجبات غذائية صحية ولا تحتوي على فيتامين B12 فذلك سيساعد على ظهور الشيب منذ سنٍ مبكر لأن لهذا الفيتامين دور رئيسي بمحافظته على فروة الرأس والشعر ويمنع ظهور الشيب منذ سنٍ مبكر، ولذلك عليك بتناول أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين مثل: الأفوكادو، التوت البري، الخوخ والبرتقال، والتونا والسلمون، واللحم والبيض والحليب والجبن، فهي تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين B12.





6- الإكثار من تناول بعض أنواع التوابل والمشروبات: كالشاي والقهوة وغيرهم.



