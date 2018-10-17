روسيا: منفذ "جريمة القرم" طالب في الكلية التي قتل فيها رفاقه

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن مرتكب جريمة كلية كيرتش في القرم هو أحد الطلاب، وأنه نفذ جريمته ببندقية صيد وعبوة ناسفة يدوية الصنع، وانتحر بعد الجريمة للإفلات من العقاب.

وقالت اللجنة إنه تم العثور على جثة الجاني والتعرف على هويته، حيث تبين أنه فلاديسلاف روسلياكوف.

وذكرت الأنباء، أن المجرم من مواليد 2000، ومن سكان مدينة كيرتش وكان يدرس في الصف الرابع في الكلية المنكوبة.