تنفذ بشرق بور سعيد.. تعرف على أهم ملامح المنطقة الروسية الصناعية بمصر

خلال القمة التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة؛ تطرق الرئيس الروسي خلال المباحثات إلى المنطقة الصناعية الروسية في مصر ليكشف عن أهم ملامحها.





وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز ملامح المنطقة الروسية الصناعية في مصر، وذلك خلال السطور التالية.





- يتم تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بإقليم السويس وتحديدًا في شرق محافظة بورسعيد.





- تُنفذ المنطقة الاقتصادية على مساحة 5.25 كيلو متر مربع.





- من المقرر أن تنفذ المنطقة الصناعية على ثلاثة مراحل لمدة 13 عامًا.





- من المخطط له أن تقوم المنطقة الروسية الصناعية بجذب أكثر من 7 مليار دولار من الاستثمارات.





- تساهم المنطقة الصناعية في تشغيل أكثر من 35 ألف شخص.





- ستتناول المنطقة الصناعية الروسية منتجات الصناعة والمعادن.





- من المقرر أن تصل المنتجات المصنوعة في هذه المنطقة إلى أفريقيا ولن تقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط.





- يُشترط لتنفيذ المنطقة الاقتصادية أن تكون نسبة العمالة المصرية هي 90% لكل مشروع.





- من المقرر أن تصبح المنطقة الروسية منطقة متكاملة ولا تقتصر على كونها صناعية فقط، حيث تشتمل على تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة الروسية.





- سيكون الإشراف الكامل لمشروعات المنطقة تحت مظلة الحكومتين المصرية والروسية، بينما سيصبح التمويل من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إلى جانب عدد من البنوك المصرية.





- من أهم الصناعات التي يستهدف إقامتها داخل المنطقة هي صناعة المجسات والتكييفات والمواتير وصناعة معدات البناء والزجاج والسيراميك، إلى جانب صناعات الخشب الوروق والأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيكية.



