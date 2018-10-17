فريد غنام وسما الحلبي يستعدان لطرح "SIN TI"

انتهي المطرب الشاب فريد غنام، والمطربة الشابة سما الحلبي، من تسجيل أغنيتهما الجديدة والتي تكون بمثابة"ديو غنائي" بينهما تجمع بين اللهجة المغربية واللغة الاسبانية، و يكون اسمها بالاسباني SIN TI أي"بدونك".

الأغنية عبارة عن راي مغربي اسباني، والذي قام بتأليف الجزء الاسباني مانويل كالفو، والجزء العربي جيهان مجدي، والأغنية من تلحين كلاوديو برادو، و توزيع وقيادة أوركسترا أحمد مجدي، والمنتج المنفذ معتز الديب.

جدير بالذكر أنهما سيصورا الأغنية كفيديو كليب مابين مصر وأوروبا الاسبوع المقبل، ، تحت إشراف المخرج أحمد أشرف، استعدادا لطرحه يوم 10 نوفمبر المقبل ، والأغنية من إنتاج شركة"تام يونيفرسال ريكوردز".