ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فريد غنام وسما الحلبي يستعدان لطرح "SIN TI"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:42 م
فريد غنام وسما الحلبي يستعدان لطرح SIN TI
طباعة
نور طلعت
 

انتهي المطرب الشاب فريد غنام، والمطربة الشابة سما الحلبي، من تسجيل أغنيتهما الجديدة والتي تكون بمثابة"ديو غنائي" بينهما تجمع بين اللهجة المغربية واللغة الاسبانية، و  يكون اسمها بالاسباني  SIN TI أي"بدونك".

 

الأغنية عبارة عن راي مغربي اسباني، والذي قام بتأليف الجزء الاسباني مانويل كالفو، والجزء العربي جيهان مجدي، والأغنية من تلحين كلاوديو برادو، و توزيع وقيادة أوركسترا أحمد مجدي، والمنتج المنفذ معتز الديب.

 

جدير بالذكر أنهما سيصورا الأغنية كفيديو كليب مابين مصر وأوروبا  الاسبوع المقبل، ، تحت إشراف المخرج أحمد أشرف، استعدادا لطرحه  يوم  10 نوفمبر المقبل ، والأغنية من إنتاج شركة"تام يونيفرسال ريكوردز".

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا لدي فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 6:01:30 PM