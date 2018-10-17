فريد غنام وسما الحلبي يستعدان لطرح "SIN TI"
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:42 منور طلعت
انتهي المطرب الشاب فريد غنام، والمطربة الشابة سما الحلبي، من تسجيل أغنيتهما الجديدة والتي تكون بمثابة"ديو غنائي" بينهما تجمع بين اللهجة المغربية واللغة الاسبانية، و يكون اسمها بالاسباني SIN TI أي"بدونك".
الأغنية عبارة
عن راي مغربي اسباني، والذي قام بتأليف الجزء الاسباني مانويل كالفو، والجزء العربي
جيهان مجدي، والأغنية من تلحين كلاوديو برادو، و توزيع وقيادة أوركسترا أحمد مجدي،
والمنتج المنفذ معتز الديب.
جدير بالذكر أنهما
سيصورا الأغنية كفيديو كليب مابين مصر وأوروبا
الاسبوع المقبل، ، تحت إشراف المخرج أحمد أشرف، استعدادا لطرحه يوم 10
نوفمبر المقبل ، والأغنية من إنتاج شركة"تام يونيفرسال ريكوردز".
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