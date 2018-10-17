الجمعة.. انطلاق المؤتمر التحضيري لـ"مونديال القاهرة للإعلام العربي"

تنطلق بعد غد الجمعة المؤتمر التحضيري لمونديال القاهرة للإعلام العربي والذي ينظمه اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع شركة inconic، فيما سيتم تدشين مكتب لشركة inconic بالقاهرة، بهدف إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والإنتاج الإعلامي.

وكشفت اللجنة المنظمة للمونديال عن حضور كوكبة كبيرة من الكتاب والفنانين العرب والمصريين، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين العرب والمصريين، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات الفنية والأدبية، بهدف الإعلان عن تفاصيل المونديال.

ويشارك بالحضور الفنان السعودي عبد الله العامري، والإعلامي جمال الشاعر، والإعلامي تامر أمين، والدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب، وعدد من نواب مجلس النواب يأتي علي رأسهم الدكتور محمد فواد وعاطف مخاليف، ونشوي الديب وغاد العجمي، وعدد من النقاد العرب والمصريين.