توقيع اتفاقية بين "ايتيدا" و"ساذرلاند" العالمية لمضاعفة حجم أعمالها في مصر

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن قيام شركة "ساذرلاند" العالمية الرائدة في مجال التعهيد بمضاعفة حجم أعمالها في مصر لتضيف 750 وظيفة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





ووفقًا لمذكرة التفاهم، ستقوم ساذرلاند العالمية بإضافة أكثر من 750 وظيفة بدوام كامل للعمل بمركزها في مدينة الإسكندرية والذي تم افتتاحه عام 2010 ويقدم حزمة متكاملة من خدمات العملاء والدعم الفني لعملائها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الشمالية.





يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الشركة العالمية لتنفيذ توسعات كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة تستهدف تعزيز وجودها في السوق المصري واستيعاب عملاء جدد من منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والشركات العالمية من خلال تطوير قائمة الخدمات التي تقدمها إلى عملائها في المنطقة عبر الاعتماد على الكوادر المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





وتتضمن خطة الشركة فتح مركز جديد في القاهرة أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات جولي كلارك نائب رئيس الشركة للموارد البشرية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، ويتزامن ذلك أيضاً مع مجموعة من خطط التوسع التي قامت بها مجموعة من الشركات العالمية العاملة في مصر والتي تم من خلالها توفير 3500 وظيفة في تخصصات تقنية مختلفة واتجاه الشركات العالمية للاستفادة من الميزات التنافسية لمصر سواء في مجال البنية التحتية أو حزم الحوافز والدعم المالي والفني.





وتعقيباً على توقيع الاتفاقية، قالت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا": "تتخذ مصر كافة الخطوات اللازمة لتطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها وذلك من من خلال استرتيجية متكاملة لتعزيز مركز ومكانة مصر كوجهة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات". وأضافت: "لقد شهد قطاع خدمات التعهيد المصري تقدمًا كبيرًا من حيث عدد الخدمات المقدمة ونمو السوق خاصةً مع وفرة المواهب بما يزيد عن 550 ألف سنويا من خريجي الجامعات".





ووفقاً لمؤسسة البيانات الدوليةIDC ، تمتلك مصر قاعدة عريضة من المهنيين المهرة ومتعددي اللغات، مما يجعلها مركزًا جذابًا ومنخفض التكلفة لشركات تعهيد نظم الأعمال متعددة الجنسيات وموفري خدمات تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم عمليات وخدمات عالمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المتوقع أن ينمو سوق تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، نظم الأعمال، والعمليات المعرفية في مصر من 3.25 مليار دولار في عام 2017 إلى 4.7 مليار دولار بحلول عام 2020.





وقال أحمد ريحان، كبير مدراء ساذرلاند في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد اخترنا أن ننمو في مصر لأننا ندرك أن القوى العاملة بها متنوعة وموهوبة بشكل ملحوظ ". وأضاف أن "ايتيدا" عملت خلال السنوات الماضية بمثابة مستشارا استراتيجيًا لنا حيث ساعدت بقوة على توفير قاعدة بيانات رائعة للمواهب من مختلف الجامعات في الإسكندرية، والمحافظات الأخرى، مما وفر الكثير من الجهد لفريق ساذرلاند".