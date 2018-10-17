يواجه الهلال أزمة إصابات وضيق وقت الاستعداد قبل مباراة مهمة ضد الشباب السبت المقبل بإستاد الملز في الرياض، سيسعى خلالها حامل اللقب للحفاظ على علامة النجاح الكاملة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



ولن تكتمل صفوف الهلال بعد عودة لاعبيه من أداء الواجب الدولي إلا قبل يوم واحد فقط من مواجهة الشباب، الذي حقق انتصارين متتاليين في بداية الموسم قبل أن يتعادل في مبارياته الثلاث التالية ليحتل المركز الخامس برصيد تسع نقاط.



ومن المرجح أيضاً أن يدخل الهلال، الذي يملك 12 نقطة من مبارياته الأربع حتى الآن، اللقاء بدون عدد من لاعبيه البارزين بعد أن ضربتهم الإصابات خلال فترة التوقف الدولي.



وأصيب خربين مهاجم سوريا بكدمة خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده ضد البحرين الأسبوع الماضي لتصبح مشاركته أمام الشباب محل شك، بينما أصيب لاعب الوسط سلمان الفرج بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع السعودية ضد البرازيل ودياً.



ولا يزال المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز ومختار فلاتة ونواف العابد غائبين بسبب الإصابة.



وبدأ الشباب الموسم بصورة واعدة لكن التعادل في ثلاث مباريات متتالية أعاد جماهيره لأرض الواقع مرة أخرى.



ويتصدر النصر، غريم الهلال التقليدي، الترتيب برصيد 15 نقطة بعد فوزه بمبارياته الخمس الأولى في بداية حالمة لمدربه دانييل كارينيو، ويلتقي بعد غد الجمعة مع الباطن الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب أُحد في الجولة السابقة.



ويتطلع الاتحاد إلى بداية جديدة بقيادة مدربه الكرواتي سلافن بيليتش، ويواجه أٌحد بعد غد الجمعة في جدة على أمل مغادرة قاع الترتيب على حساب فريق يتقاسم معه المركز الأخير.



وحصد الاتحاد، الذي أقال الشهر الماضي مدربه الأرجنتيني رامون دياز، نقطة واحدة من مبارياته الخمس الأولى ليتذيل الترتيب قبل أن يقوده بيليتش لأول مرة منذ تعيينه في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.



ويتناقض موقف الاتحاد مع الأهلي جاره في المدينة المطلة على البحر الأحمر، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، قبل أن يسافر إلى أقصى الشرق لمواجهة الاتفاق في الدمام السبت.



وأصبح الفيحاء، مفاجأة الموسم الماضي، ثالث ناد يقيل مدربه بعد مرور 5 جولات فقط، إذ انفصل عن الأرجنتيني جوستافو كوستاس وعين بدلاً منه الصربي سلافوليوب موسلين بعد بداية سيئة للموسم تركته في المركز 14 برصيد ثلاث نقاط.



ويحل الفيحاء ضيفاً على الوحدة صاحب الانفاق الضخم غداً الخميس.