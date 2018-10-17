راعى أغنام يتحرش بطفل جنسيا بعد استدراجه لحظيرة مواشي في الفيوم

اتهمت ربة منزل بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم، راعى أغنام، من قرية هوارة المقطع، فى بلاغ لمركز شرطة الفيوم، باستدراج ابنها الطفل البالغ من العمر 6 سنوات؛ لحظيرة مواشى بقريتها، والتحرش به جنسيا.





تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من المواطنة صفاء معوض أحمد إمام 40 سنة (ربة منزل) ومقيمة هوارة عدلان دائرة مركز شرطة الفيوم بتضررها من "سيد ش إ" 23 سنه" راعى أغنام ومقيم هوارة المقطع دائرة المركز لقيامه باستدراج نجلها "محمد مبروك إبراهيم" 6 سنوات، ومقيم بذات العنوان لحظيرة مواشى بناحية هوارة عدلان والتحرش به جنسيًا.





وتم ضبط المشكو فى حقه، واقر بارتكابه للواقعة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر المحضر رقم 6771 2018 إداري مركز الفيوم، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.



