مكرم أحمد: هناك توافق مصري روسي حول دعم الاستقرار ومواجهة الإرهاب في المنطقة

قال الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تأخر الطيران العارض بين المدن المصرية والروسية يعطي فرصة للإرهاب والتطرف، مشددًا على أن مصر وروسيا يمكن أن يكونا تحالفًا كبيرًا لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة.





وأضاف "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن هناك توافق مصري روسي حول دعم الاستقرار ومواجهة الإرهاب في المنطقة، موضحًا أن العالم يعتقد أن قوة مصر تمثل نقطة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما أن سوريا أصبحت جزءًا أساسيًا وعنصرًا فاعلًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا.





وتابع، أن هناك توافق في الرؤية بين مصر وروسيا في معظم قضايا الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضيتين الليبية والفلسيطينية.



