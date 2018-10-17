هبوط اضطرارى لطائرة ميلانيا ترامب بعد 10 دقائق من إقلاعها

كشف تقرير لقناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الإخبارية، أن طائرة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، عادت إلى قاعدة آندرو الجوية المشتركة، بعدما تعرضت "لمشكلة ميكانيكية"، اليوم الأربعاء.

وقالت القناة نقلا عن صحفيين، كانوا على الطائرة إن مقصورة الركاب، بدأت تمتلئ بالدخان بعد عشر دقائق من إقلاع الطائرة وانتشرت رائحة شىء يحترق، وهبطت الطائرة بسلام من حيث أقلعت.

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن البيت الأبيض، لم يعلق على الفور على ما حدث، ولم يتسن لـ"رويترز" على الفور الاتصال بمكتب السيدة الأولى للتعليق.