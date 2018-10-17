فيفي عبده تعلق على حادث قطار الرباط بالمغرب

قدمت الفنانة فيفي عبده، واجب العزاء للشعب المغربي، في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط، الذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ونشرت فيفي، صورة لعلم المغرب عبر حسابها بموقع "انستجرام" معلقة: "إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله شهداء حادثة المغرب وتغمدهم بواسع رحمته والهم أهلهم وجميع شعب المغرب الصبر والسلوان رجاء الدعاء لهم بالرحمة".

كان المكتب الوطنى للسكك الحديدية فى المغرب قد أعلن عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انحراف قطار عن القضبان بمنطقة بوقنادل فى ضواحى العاصمة المغربية الرباط إلى 6 أشخاص.