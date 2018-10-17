"إسكندرية السينمائي" يهدي درع المهرجان الذهبي لدكتور عزة هيكل (صور)

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط طلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة المشاركين والفائزين بمراكز اولى بالمهرجان، بحضور دكتورة عزة أحمد هيكل عميدة الكلية واعضاء هيئة التدريس والسادة المخرجين والمشرفين على أفلام الطلاب الفائزة بالمهرجان منهم دكتور آمال عثمان والمخرج هاني لاشين والمخرج عمرو عابدين والمخرج ماهر غنيم والناقد امير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، وذلك على هامش عرض حفلة تخرج طلاب الكلية الدفعة الخامسة ظهر اليوم.

يذكر أن طلاب كلية اللغة والإعلام قد حصدوا جائزتين لأحسن فيلم وثائقي وأحسن فيلم تسجيلي في المهرجان بدورته ٣٤، ويعد ذلك بمثابة مفاجأة المهرجان، وقد أشاد بها كثير من النقاد والسينمائيين والقائمين على لجان التحكيم منهم المخرج عمر عبد العزيز والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين والمنتج والمخرج محمد العدل والفنان الكبير أحمد عبد العزيز والناقدة ميرڤت عمر.

ويذكر أن الأفلام الأربعة الفائزة هي:

١. "اللقاء" إخراج وتنفيذ الطلاب حاتم الشافعي وباسل شلبي ومحمد الفيشاوي.

٢. "فقدان مؤقت" إخراج وتنفيذ الطلاب نادين طارق وهاجر علام وعائشة مالك ودينا فريد وسارة إسحاق .

٣. "زمن الوجاهة" إخراج وتنفيذ الطلاب ملك إبراهيم ومادونا مقبل ورينا البرجاوي وجيلان خالد وندي العايشي.

٤. "قصة صدفة" إخراج وتنفيذ الطلاب باسم مصيلحي وعمر خالد ودينا حسام ووفاء الخزيندار.

وفي نهاية الحفل قامت دكتورة عزة هيكل بتكريم المشرفين والمخرجين على الأفلام بجانب إهداء إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي درع المهرجان الذهبي لدكتوره عزة هيكل؛ تكريما وتقديرا لمشاركتها بالمهرجان وترأسها إحدى لجان التحكيم .