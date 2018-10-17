تجديد حبس بائع قتل نجل شقيقته خلال مشاجرة ببنها

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها، اليوم، تجديد حبس بائع 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله نجل شقيقته بسلاح أبيض في مشاجرة للخلاف علي مكان بيع الخضروات.





كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بنها بحدوث مشاجرة ومتوفى بسوق الجملة الكائن بناحية قرية ميت عاصم - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طـرف أول ا س م سن 30 بائع مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وتوفى اثناء اسعافه وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.





طـــرف ثاني م ع م وشهرته حلمى عصمت سن 25 بائع خال الاول السابق اتهامه في عدد 5 قضايا سلاح – مخدرات،ا ع م وشهرته كيمو سن 35 بائع خال الاول،السابق اتهامه في عدد 4 قضايا.









وذلك لحدوث مشاده كلامية بين الطرفين بسبب وجود خلافات سابقه بينهم على الإماكن العشوائيه لبيع الخضروات داخل السوق تطورت اليوم لمشاجره قام علي اثرها الثالث بالتعدي علي الأول بسلاح ابيض سكين محدثا أصابته التي أودت بحياته، وبسؤال شقيق المتوفى المدعو ك س م سن 29 بائع بسوق الجمله بميت عاصم ومقيم عزبة السوق - دائرة قسم اول بنها اتهم الطرف الثانى بالتسبب في وفاة شقيقه.







