حصاد الدوري المصري - الزمالك الأقوى هجومًا ودفاعًا.. دجلة "ملك الهزائم" وبتروجيت تخصص "تعادلات"





تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران مجددًا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وستقام غدًا الخميس 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ11 للبطولة المحلية، حيث يلتقي طلائع الجيش مع الانتاج الحربي، والنجوم مع الجونة، والمقاولون العرب مع وادي دجلة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والإحصائيات التي تحققت خلال الـ10 جولات الماضية في الدوري المصري قبل استئناف المسابقة مرة أخري:-





- الأهداف:

شهدت 160 مباراة أقيمت خلال الـ10 جولات الماضية في الدوري المصري تسجيل 194 هدفًا، وكانت الربع ساعة الأخيرة في المباراة من الدقيقة 75 وحتي 90 الأكثر غزارة تهديفية وتم تسجيل 52 هدفًا خلالها، بينما الربع ساعة الثانية في المباراة من 15 وحتي 30 دقيقة الأقل تهديفًا بـ 25 هدفًا.









- الهدافين:

يتصدر الثلاثي بيكلي مهاجم بتروجيت وحسام باولو مهاجم الداخلية ومحمود علاء ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف لكل منهما، ويأتي خلفهم أحمد علي لاعب المقاولون، وكينو لاعب بيراميدز ومحمد رجب مهاجم الانتاج الحربي برصيد 5 أهداف لكل منهما.









- أقوي وأضعف هجوم:

فريق الزمالك صاحب الهجوم الأقوي في الدوري المصري حتي الآن بتسجيله 16 هدفًا، بينما أضعب هجوم حرس الحدود وسجل 6 أهداف فقط.









- أقوي وأضعف دفاع:

يتقاسم الزمالك والاهلي لقب "الدفاع الأقوي" في البطولة حتي الآن ومني مرمي كل منهما بـ 5 أهداف، بينما أضعف دفاع في الدوري هو فريق الاتحاد السكندري واستقبلت شباكه 19 هدفًا.









- ركلات الجزاء:

شهدت الجولات العشرة الماضية في الدوري المصري احتساب 25 ركلة جزاء، ( تم تسجيل 20 ركلة جزاء – واهدار 5 ركلات جزاء)، ويعتبر فريق حرس الحدود أكثر الأندية تسجيلا من ركلات الجزاء بواقع 4 أهداف.









- الكروت الصفراء والحمراء:

تم اشهار 317 كارت أصفر خلال المباريات الماضية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويعتبر فريق الداخلية الأكثر حصولا على الإنذارات برصيد 26 إنذارًا، بينما تم اشهار الكارت الأحمر 21 مرة ويعتبر لاعبو فريق المقاولون العرب الأكثر حصولًا علي طرد وذلك بـ 3 بطاقات حمراء.









- الأكثر فوزًا:

يعتبر الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز هو الفريق الأكثر تحقيقًا للانتصارات حتي الآن برصيد 5 انتصارات، يليه اندية الانتاج الحربي – سموحة – الأهرام – المقاصة وحقق كل منهما 4 انتصارات









- الأكثر تعادلًا:

ويعتبر فريق بتروجيت صاحب المركز الـ14 هو الفريق الأكثر تحقيقًا للتعادلات في الدوري حيث تعادل في 6 مباريات، يليه الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري وتعادل كل منهما في 5 مباريات.









- الأكثر هزيمة:

فريق وادي دجلة هو الفريق الاكثر هزيمة في الدوري المصري وخسر 6 مباريات، ويحتل المركز الـ16 برصيد 8 نقاط.



