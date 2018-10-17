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العراق.. تفكيك خلية لتنظيم داعش شمالي البلاد

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:28 م
العراق.. تفكيك خلية لتنظيم داعش شمالي البلاد
الجيش العراقي
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أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل شمالي البلاد.

 

وقال الحشد، على موقعه الإلكتروني، إن "قوة خاصة من الحشد الشعبي ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من تفكيك خلية داعشية، كانت تنوي القيام بعملية إجرامية ضد القوات الأمنية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

 

وأضاف أن "القوات ضبطت خلال العملية مواد تفجير وقذائف تستخدم في صناعة العبوات الناسفة وقنابل يدوية".

 

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