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مسئول "كاف": الأهلي نموذج في تطبيق الاحترافية على مستوى القارة الإفريقية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:28 م
مسئول كاف: الأهلي نموذج في تطبيق الاحترافية على مستوى القارة الإفريقية
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علي نبوي
 

وجه أحمد حرّاز، مسئول تراخيص الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر لإدارة النادي الأهلي والمهندس خالد مرتجي، عضو المجلس، على الاستضافة وحرارة الاستقبال التي حظي بها وفدا الفيفا والكاف أثناء زياتهما لمقر النادي بالجزيرة اليوم، الأربعاء.


وقال حراز أن هذه الزيارة جاءت بعد اجتماع مع وفد الفيفا الذي حضر إلى مصر في زيارة للكاف للاطلاع على خطة عمل الكاف في تراخيص الأندية ودوريات المحترفين، وكان لهم رغبة في زيارة النادي الأهلي بعد ذلك للاطلاع على إمكانياته باعتبار الأهلي النموذج المميز والأكبر في القارة الإفريقية.


وأشار إلى أن النادي الأهلي سبّاق وقدوة يحتذى بها في تطبيق العديد من الأمور باحترافية، وبما يخدم أهداف كرة القدم الناجحة حول العالم.

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