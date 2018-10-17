قائد الزمالك السابق: جروس مدرب "عادي" وأفلت من الهزيمة أمام الهلال في السوبر

أكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، أن أداء الزمالك مع السويسري جروس حتى الأن عادي ولم يصل للمستوى المطلوب حتى الأن.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "الأختبار الحقيقي للزمالك منذ بداية الموسم كان أمام الهلال السعودي في السوبر، وظهر ضعيف جدا ولولا التوفيق وتراجع مستوى عدد من نجوم الهلال، لكان الفريق تلقى هزيمة ثقيلة في السعودية، وفشل الفريق طوال المباراة أن يدخل الثقه في قلوب الجماهير بأنهم سيحققوا اللقب".





وتابع: "جروس لم يقدم الجديد للزمالك حتى الأن، ويذكرني بهيكتور كوبر، يفوز دون وجود أي أداء ممتع، وهو مدرب فشل في خلق أي منافسة بين اللاعبين".