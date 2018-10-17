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Spotmini.. روبوت على شكل كلب يقوم بحركات مضحكة (فيديو)

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:44 م
Spotmini.. روبوت على شكل كلب يقوم بحركات مضحكة (فيديو)
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ظهر فيديو على اليوتيوب لـ"روبوت آلي"، يطلق عليه Spotmini على شكل كلب يقوم بحركات مضحكة ويواصل الرقص بطريقة كوميدية، وقد كشفت عنه شركة الروبوتات الشهيرة Boston Dynamics مؤخرا.

ويحرك الروبوت في الفيديو أقدامه الأربعة بشكل متناسق يجعلك تشعر أنه ليس مجرد آلة، وجمع الفيديو حتى الآن ما يقرب من مليوني مشاهدة، وانتشر بشكل كبير بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع مترو البريطاني.

ومن المقرر أن يبدأ بيع الكلب الروبوت الآلي Spotmini العام المقبل، وسيكون أول منتج تجارى لشركة Boston Dynamics، وعلى الرغم من أنه لن يتم بيعه مع تحديد مهمة بعينها، إلا أن مؤسس الشركة "مارك رايبرت" يقول إنه يمكن استخدامه لعدد من الوظائف المختلفة، بما فى ذلك عمليات التفتيش والبناء والأمن.

وتشير الشركة أيضا إلى أن الروبوت مدرب على الرقص بالإضافة إلى حركات الباركور، وتمتلك شركة Boston Dynamics مجموعة من الروبوتات الأخرى التي تطورها حاليا والتى تنشر لها فيديوهات متنوعة من حين لآخر.
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