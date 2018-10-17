المنتخب الألماني مهدد بالهبوط للقسم الثاني في دوري أمم أوروبا

أصبح المنتخب الألماني، مهددًا بالهبوط من القسم الأول إلى الثاني في دوري أمم أوروبا، بعد خسارته 1-2، أمام مضيفه الفرنسي، أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.

ويمتلك منتخب ألمانيا، نقطة وحيدة في ذيل ترتيب المجموعة، مقابل 7 نقاط لفرنسا، و3 نقاط لهولندا.

وسيهبط منتخب ألمانيا، رسميا إلى القسم الثاني بالبطولة، إذا تغلب المنتخب الهولندي على نظيره الفرنسي في 16 نوفمبر المقبل.

وحتى إذا انتهت مباراة المنتخبين الهولندي والفرنسي بالتعادل، سيكون المانشافت في وضع حرج للغاية، حيث يحتاج للفوز بـ 4 أهداف في المباراة الأخيرة له أمام المنتخب الهولندي، في 19 نوفمبر المقبل.

وحال تعادل المنتخب الهولندي سلبيا مع نظيره الفرنسي، وخسر 0-3 أمام المانشافت في ألمانيا، سيحسم الهبوط في هذه الحالة، بناء على سجلات الفريقين، في قوائم البطاقات الصفراء والحمراء.