الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الروسى على ضرورة وقف التصعيد الميدانى فى سوريا



وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أن المباحثات تطرقت للأوضاع في ليبيا ومستجدات الأزمة على الصعيدين السياسي والأمني.





وأطلع الرئيس الروسي، على وجهة النظر المصرية وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، كما ناقشا الاشتباكات في طرابلس، وما أظهرته من خطورة الاعتماد على الميليشيات في توفير الأمن.







أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطورات الأوضاع في سوريا حظت على جانب هام من المشاورات مع الجانب الروسي، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل من أجل وقف التصعيد الميداني على أرض سوريا وبحث سبل دعم الحل السياسي، وذلك من خلال تشجيع المبعوث الأممي للقيام بعمله اللازم والاستمرار في المفاوضات بما يحافظ على سلامة الشعب الروسي.