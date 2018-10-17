ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الروسى على ضرورة وقف التصعيد الميدانى فى سوريا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:54 م
الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الروسى على ضرورة وقف التصعيد الميدانى فى سوريا
صورة أرشيفية
طباعة
ندى محمد
 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطورات الأوضاع في سوريا حظت على جانب هام من المشاورات مع الجانب الروسي، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل من أجل وقف التصعيد الميداني على أرض سوريا وبحث سبل دعم الحل السياسي، وذلك من خلال تشجيع المبعوث الأممي للقيام بعمله اللازم والاستمرار في المفاوضات بما يحافظ على سلامة الشعب الروسي.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أن المباحثات تطرقت للأوضاع في ليبيا ومستجدات الأزمة على الصعيدين السياسي والأمني. 

وأطلع الرئيس الروسي، على وجهة النظر المصرية وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، كما ناقشا الاشتباكات في طرابلس، وما أظهرته من خطورة الاعتماد على الميليشيات في توفير الأمن.

المزيد عن: سوريا روسيا بوتين السيسي أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 4:10:01 PM