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إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" و"آيزنكوت" يقطع زيارته إلى نيويورك

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:52 م
إسرائيل تنشر القبة الحديدية وآيزنكوت يقطع زيارته إلى نيويورك
القبة الحديدية - أرشيفية
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وكالات
 

أفادت القناة العاشرة العبرية، ظهر اليوم، الأربعاء، بأنه بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على منطقة غلاف غزة، قرر رئيس هيئة الأركان الجنرال، غادي آيزنكوت، قطع زيارته إلى نيويورك، والعودة إلى إسرائيل.

 

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قرر إغلاق حاجز إيرز ومعبر كرم أبو سالم، وتقليص مساحة الصيد إلى ٣ أميال فقط، ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي.

 

وأكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر المنظومة الدفاعية لبطاريات "القبة الحديدية" في محيط منطقة بئر السبع بالجنوب الإسرائيلي.    

المزيد عن: نيويورك القبة الحديدية الجيش الاسرائيل اسرائيل
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