"بالمنشار الكهربائي".. استخراج سائق من سيارة نقل بالتجمع الخامس (صور)

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، في استخراج سائق من داخل سيارة نقل عقب انقلابها بالتجمع الخامس.





وفي إطار توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات الإنسانية التي قد تحتاج مساعدة أجهزة الأمن، ولتنفيذ هذا الشق فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بحادث مروري وانقلاب سيارة نقل رقم 8345/ص ق ب محملة بالرمال نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها عاطف محمد عبد الله، 30 سنة، ومقيم بقنا بميدان أربيلا بالتجمع الخامس.





وبالإنتقال تبين أن قائد السيارة مازال محتجز بداخلها نتيجة الحادث، على الفور تم إخطار اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، الذي وجه بسرعة الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، التي وصلت لمكان البلاغ وقامت باستخراجه عن طريق نشر الكابينة بالمنشار الكهربائي وانتشاله من داخلها وتبين إصابته بكدمات وسحجات نتيجة حادث التصادم وتم نقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وتم تجنيب السيارة على جانب الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالمنطقة.