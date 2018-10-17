ضبط 20 تاجر مخدرات في حملة أمنية موسعة بالقليوبية









ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية، القبض على عددًا من تجار المخدرات خلال حملة مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الأقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.وقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية.واستهدفت الحملات مدن بنها والخصوص وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 480 جرام حشيش و300 قرص مخدر، و1300جم أستروكس، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.