استئناف الرحلات السياحية إلى القاهرة.. رسائل "بوتين" خلال القمة المصرية الروسية



شهد المؤتمر الصحفي المشترك، للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العديد من الرسائل للأخير، أبرزها سعي الجانب الروسي لاستئناف الرحلات السياحية إلى مصر في وقت قريب، و تعزيز فرص التعاون الثنائي في المجال العسكري والفني.





في البداية أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادث القرم الإرهابي والذي راح ضحيته أكثر من 13 شخصا، ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا.





زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات



كما أعرب بوتين، عن أمله في أن تفتح اتفاقية الشراكة مع مصر في زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات، مشيرًا إلى زيادة حجم التبادل التجارى بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد، متابعا: "لدينا خبرة جيدة فى مجالى النفط والغاز وهناك صادرات روسية لمصر من المنتجات البترولية، ونهدف لزيادة التعاون مع مصر في هذا المجال.





الاتفاقيات التي وقعت اليوم ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين



قال الرئيس الروسي،" اتفقنا أنه علينا أن نبدى اهتماما خاصا لما يحدث فى منطقة إدلب، وأخبرنا أصدقاءنا المصريين بمضمون الاتفاقات بين روسيا وتركيا حول هذا الخصوص"، مؤكدًا أن روسيا ومصر ستواصل جهودهما من أجل إيجاد الحل لعودة الاستقرار والأمن فى ليبيا وعودة السيادة فى هذه الدولة.



وأضاف "بوتين"، أن مصر سترعى الاتحاد الافريقي عام 2019 ونتمنى لكل أصدقائنا المصريين وخاصة الرئيس السيسى النجاح فى هذ الأمر، ونطمح فى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ستساعد فى تكثيف التعاون بين روسيا والدول الأفريقية، موضحا أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.



ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاقية بين مصر وروسيا بشأن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.





نسعى لاستئناف الرحلات السياحية إلى مصر في وقت قريب



وقال الرئيس الروسي: "ناقشنا فرص التعاون الثنائي في المجال العسكري والفني، ونبدى أهمية خاصة في التعاون العسكري"، مضيفًا: "رحبت أنا والرئيس السيسي بإعلان عام 2020 عاما للتبادل الإنساني بين روسيا ومصر".



وأضاف "بوتين": "ناقشنا استئناف الرحلات الجوية، واليوم ناقشنا بعض الأمور المتعلقة باستئناف الرحلات السياحية للغردقة وشرم الشيخ، وأشرنا إلى ارتياحنا بأن أصدقاءنا المصريين يبذلون كل ما فى وسعهم لتوفير الأمن وسنسعى لاستئناف الرحلات في وقت قريب".





العلاقات مع مصر تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وتطرق الرئيس الروسي، إلى جلسةالمباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "جرت في جو مكثف وفاعلي جدا"، مضيفًا: "والتقينا أمس فى جو غير رسمي وتطرقنا لموضوعات عديدة، واليوم استمرت مباحثاتنا حول العلاقات الثنائية والأوضاع في الشرق الأوسط والأوضاع في العالم كله"



وأضاف بوتين، أن العلاقات مع مصر تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، متابعًا:" ووقعنا مع الرئيس السيسي اتفاقية الشراكة الشاملة والإستراتيجية والتي تنص على أهداف لتعميق العلاقات الثنائية، والاهتمامات الخاصة منحناها للعلاقات الاقتصادية والتجارية"، موضحًا: "تقدم روسيا صادراتها إلى مصر ومنها القمح وترحب برغبة مصر في توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوراسي، ونتمنى أن تفتح هذه الاتفاقية مجال زيادة التبادل التجاري".





شراء 1300 عربة قطار بقيمة مليار و300 مليون يورو

وأوضح الرئيس الروسي، أنه تم مناقشة سبل التعاون في مجال الطاقة، وموضوع بناء المحطة النووية في مصر، ومن المتوقع أن تنتهى كل الأعمال التمهيدية في هذا المجال، مضيفًا: "لدينا خبرة جيدة في مجال النفط والغاز، وأود أن أشير إلى اتفاقية كبيرة بقيمة مليار و300 مليون يورو لشراء 1300 عربة قطار لمصر".



