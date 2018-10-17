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"سعفان" يصدر قرارين بتعين المراغي رئيسًا للثقافية ووهب رئيساً للاجتماعية (صور)‎

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:43 م
سعفان يصدر قرارين بتعين المراغي رئيسًا للثقافية ووهب رئيساً للاجتماعية (صور)‎
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إسماعيل منطاوي
 

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرارين بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية.

وتضمن القرار الأول تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كما تضمن القرار الثاني تشكيل مجلس إدارة النؤسسة الاحتماعية العمالية برئاسة النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد مصدر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تشكيل مجلس إدارة قرية الأخلام السياحية سيصدر قريبًا.

وجاء تشكيل القرارين على النحو التالي:-

"سعفان" يصدر قرارين بتعين المراغي رئيسًا للثقافية ووهب رئيساً للاجتماعية (صور)‎
"سعفان" يصدر قرارين بتعين المراغي رئيسًا للثقافية ووهب رئيساً للاجتماعية (صور)‎
"سعفان" يصدر قرارين بتعين المراغي رئيسًا للثقافية ووهب رئيساً للاجتماعية (صور)‎
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