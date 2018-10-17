وزير الاتصالات يلتقي سفير استونيا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين





التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساندر سون سفير استونيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





شهد اللقاء الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2014 خاصة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتنظيم زيارة وفد مصري إلى إستونيا خلال العام المقبل لبحث آليات مزيد من التعاون المشترك، كما تم الاتفاق على عقد لقاء يجمع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مع الشركات الأستونية للتعرف على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر.





وتضمن اللقاء أيضا بحث التعاون بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات، من خلال المشاركة في البرامج التدريبية التي تنفذها الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بناء قدرات الشباب المصري من طلاب الدراسات العليا، وتأهيلهم بشكل احترافي لسوق العمل.





هذا وقد استعرض عمرو طلعت خلال اللقاء أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين القطاعات الحيوية بالدولة من تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي بما يساعد على خلق بيئة تنظيمية أفضل تحظى بثقة المواطن، وتساعد على مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال توفير خدمات الكترونية متطورة.





ومن جانبه رحب ساندر سون بالتعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستعرضا أهم الإنجازات التي حققتها استونيا في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والحكومة الإلكترونية، موجها الدعوة للوزير لزيارة إستونيا للتعرف عن قرب على التجربة الاستونية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ارتكزت على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما أدى إلى ازدهار هذه الصناعة خاصة في مجالات: المجتمع الرقمي، وبطاقات الهوية الرقمية، والخدمات الإلكترونية، وأمن البيانات.







