البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.929 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 13815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.11% عند مستوى 13128 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.30% عند مستوى 692 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.