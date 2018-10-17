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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:42 م
البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.929 مليار جنيه.
 
  
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 13815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.11% عند مستوى 13128 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.30% عند مستوى 692 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1747 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 47 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.
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