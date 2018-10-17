رئيس الميناء: 'دمياط' أول ميناء حكومي يتكامل مع الجهات الحكومية ضمن 'المحول الرقمي'



وجاري حاليًا التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن تفعيل المرحلة الثانية التي تضم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وزارة المالية " مصلحة الضرائب المصرية – القيمة المضافة " - وزارة البيئة " جهاز شئون البيئة " - وزارة التجارة والصناعة " هيئة التنمية الصناعية " - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي " الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ".



وأكد صالح أن هذه الخدمات المقدمة تعود بالنفع علي عملاء هيئة الميناء من حيث تقليل زمن إنهاء الإجراءات من خلال جهة حكومية واحدة بدلًا من تنفيذها من كل جهة على حدة، وهو الأمر الذي ساهم في رفع ترتيب جمهورية مصر العربية في مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي.

أعلن اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، أن ميناء دمياط قام بتفعيل كامل الخدمات المقدمه عبر الشباك الواحد وذلك بهدف تنفيذ خطة التحول الرقمي Government Switch.وأوضح صالح في تصريحات صحفية إنه تم تنفيذ الربط الشبكي بين هيئة ميناء دمياط ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ( جهة تنفيذ مشروع المحول الرقمي Government Switch ) ليكون أول ميناء حكومي ينفذ عملية الربط الشبكي، لتحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة بمشروع الشباك الواحد بهيئة ميناء دمياط وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للعملاء.حيث تضم خلال المرحلة الأولي من الربط كلا من وزارة التموين والتجارة الخارجية ( مصلحة السجل التجاري ) وتقديم خدمة ( الحالة المحدثة لبيانات القيد بالسجل التجاري ) ووزارة التضامن الاجتماعي ( صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام والخاص) وتقديم خدمات (بيانات المنشأة التأمينية - موقف السداد السنوي للمنشأة - عدد العمالة وأسماؤهم وأرقامهم التأمينية) ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) وتقديم خدمة (بيانات الأرقام الضريبية للعملاء).